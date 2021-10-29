Фигуристы Скопцова и Алешин лидируют после ритм-танца на Мемориале Дениса Тена

ТАСС, 29 октября. Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают первое место после ритм-танца на турнире "Мемориал Дениса Тена". Соревнования проходят в Нур-Султане.

Спортсмены получили за прокат 78,39 балла. Второе место занимают россияне Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (77,08), третьими идут представители Украины Александра Назарова и Максим Никитин (75,46). Произвольный танец спортсмены представят в субботу.

Скопцова и Алешин являются победителями финала юниорской серии Гран-при (2018), а также юниорских чемпионатов мира и России. Также на их счету третье место на российском этапе серии Гран-при (2021) и третье место чемпионата России (2021).

Соревнования проводятся в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, заслуженном мастере спорта Республики Казахстан, бронзовом призере зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряном медалисте чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двоих мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом, Тен скончался в больнице от потери крови, ему было 25 лет.