Головин пропустит ближайший матч "Монако"

ТАСС, 29 октября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщил главный тренер "Монако" Нико Ковач, комментарий которого приводит французская газета Nice-Matin .

3 октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" (3:0) Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте. Из-за травмы футболист пропустил октябрьские матчи сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1).

"Головин все еще не в той форме, на которую я надеялся, - сказал Ковач. - Ему нужно еще подготовиться. Его не будет в команде".

Матч с "Брестом" состоится 31 октября. "Монако" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков в 11 матчах.

Головину 25 лет, в "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 104 игры, забив 16 мячей и отдав 20 голевых передач.