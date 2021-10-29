Борец Садулаев надеется, что поступок Вагабова послужит для многих примером

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассчитывает, что поступок дагестанского военнослужащего Шамиля Вагабова, спасшего девушку от группы агрессивно настроенных лиц, станет примером для многих людей вне зависимости от их национальности. Об этом Садулаев заявил ТАСС.

"Конечно, я испытываю гордость за соотечественника - дагестанца, россиянина, - сказал Садулаев. - Замечательно, что поступок Шамиля не остался незамеченным, и неважно, дагестанец он или уроженец какой-то другой республики, ведь у добрых дел нет национальности. Поступок Шамиля - норма для человека, воспитанного достойными родителями. И хочется верить, что он послужит примером для многих ребят".

История в Санкт-Петербурге произошла в 2015 году: в новогодние праздники Шамиль Вагабов возвращался домой после встречи с друзьями. Проходя мимо парка, он обратил внимание на женский крик. Оказалось, что группа молодых людей напала на девушку, повалив ее на землю. Вагабов успел вступиться за нее, и жительница Петербурга почти не пострадала. Об инциденте не было известно до момента, пока сама девушка не рассказала о поступке молодого человека в соцсетях. Тогда его начали искать журналисты, но он отказывался общаться и комментировать произошедшее.

Вагабов проходит службу в Вооруженных силах РФ на территории Северного Кавказа, в 58-й общевойсковой армии. В свободное время он занимается грэпплингом - одним из видов единоборств.