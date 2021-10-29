Первый канал покажет матч между сборными России и Хорватии по футболу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Матч пройдет 14 ноября в хорватском Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск.

11 ноября россияне встретятся с командой Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5).