Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

В пятницу Дзюба отличился в домашнем матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Динамо" (4:1). Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола). На третьем месте в списке Александр Кержаков (139), завершивший карьеру в 2017 году.

Дзюба большую часть голов забил за петербургский клуб, также он выступал за "Спартак", томскую "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". 33-летний форвард является трехкратным чемпионом России, трижды серебряным и дважды бронзовым призером национальных первенств. Он трижды побеждал в Кубке России и четыре раза в матче за Суперкубок России. Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и дважды - лучшим ассистентом.

Веретенников закончил игровую карьеру в 2009 году. Большую ее часть он провел в волгоградском "Роторе" - с 1992 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год. Веретенников трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (1995, 1997, 1998).