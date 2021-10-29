{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" разгромил "Динамо" в матче лидеров Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургской команды
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 4:1 обыграл московское "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

На эту тему
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

В составе победителей мячи забили Клаудиньо (8-я минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). У "Динамо" отличился Даниил Фомин (56, с пенальти).

Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола), на третьем месте находится Александр Кержаков (139).

Ракицкий провел сотый матч в составе "Зенита", он выступает за команду с 2019 года. Украинский защитник забил за "Зенит" шесть голов и отдал 11 голевых передач, трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Суперкубка и один раз - Кубка России.

"Зенит" не проигрывает "Динамо" на своем поле с мая 2014 года, тогда петербуржцам присудили техническое поражение со счетом 3:0 за то, что в матче при счете 4:2 в пользу гостей на стадионе "Петровский" несколько сотен фанатов "Зенита" прорвались на поле и устроили беспорядки.

В предыдущем туре "Зенит" дома разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1. Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 23 очками осталось на втором месте. В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября, до этого команда в Турине встретится с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Динамо" в 14-м туре проведет домашний матч против "Краснодара" 6 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Динамо1372421-1623
3ЦСКА1272317-923
4Локомотив1256117-1121
5Краснодар1263322-1121
6Сочи1270518-1421
7Спартак1252514-1717
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
Летние олимпийские виды спорта
Сборная России идет второй в медальном зачете на этапе Кубка мира по плаванию в Казани
Во второй день соревнований команда завоевала три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды
Читать полностью