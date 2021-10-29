"Зенит" разгромил "Динамо" в матче лидеров Российской премьер-лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 4:1 обыграл московское "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

В составе победителей мячи забили Клаудиньо (8-я минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). У "Динамо" отличился Даниил Фомин (56, с пенальти).

Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола), на третьем месте находится Александр Кержаков (139).

Ракицкий провел сотый матч в составе "Зенита", он выступает за команду с 2019 года. Украинский защитник забил за "Зенит" шесть голов и отдал 11 голевых передач, трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Суперкубка и один раз - Кубка России.

"Зенит" не проигрывает "Динамо" на своем поле с мая 2014 года, тогда петербуржцам присудили техническое поражение со счетом 3:0 за то, что в матче при счете 4:2 в пользу гостей на стадионе "Петровский" несколько сотен фанатов "Зенита" прорвались на поле и устроили беспорядки.

В предыдущем туре "Зенит" дома разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1. Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 23 очками осталось на втором месте. В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября, до этого команда в Турине встретится с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Динамо" в 14-м туре проведет домашний матч против "Краснодара" 6 ноября.