"Зенит" разгромил "Динамо" в матче лидеров Российской премьер-лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 4:1 обыграл московское "Динамо" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".
В составе победителей мячи забили Клаудиньо (8-я минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). У "Динамо" отличился Даниил Фомин (56, с пенальти).
Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола), на третьем месте находится Александр Кержаков (139).
Ракицкий провел сотый матч в составе "Зенита", он выступает за команду с 2019 года. Украинский защитник забил за "Зенит" шесть голов и отдал 11 голевых передач, трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Суперкубка и один раз - Кубка России.
"Зенит" не проигрывает "Динамо" на своем поле с мая 2014 года, тогда петербуржцам присудили техническое поражение со счетом 3:0 за то, что в матче при счете 4:2 в пользу гостей на стадионе "Петровский" несколько сотен фанатов "Зенита" прорвались на поле и устроили беспорядки.
В предыдущем туре "Зенит" дома разгромил московский "Спартак" со счетом 7:1. Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 23 очками осталось на втором месте. В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября, до этого команда в Турине встретится с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Динамо" в 14-м туре проведет домашний матч против "Краснодара" 6 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Локомотив
|12
|5
|6
|1
|17-11
|21
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Спартак
|12
|5
|2
|5
|14-17
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9