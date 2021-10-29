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Баскетбольные еврокубки

УНИКС обыграл мадридский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 65:58 в пользу казанской команды
Баскетболисты УНИКСа Егор Алеев/ТАСС
Описание
Баскетболисты УНИКСа
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 29 октября. Казанский УНИКС обыграл мадридский "Реал" со счетом 65:58 в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Казани.

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Самым результативным игроком матча стал центровой "Реала" Валтер Тавариш (15 очков), в составе казанцев по 13 очков набрали Андрей Воронцевич и Марио Хезонья.

УНИКС занимает 12-е место в таблице, в активе команды три победы при четырех поражениях. "Реал" потерпел второе поражение при пяти победах в регулярном чемпионате, команда идет на четвертой позиции.

В следующем туре УНИКС в гостях встретится с французским клубом АСВЕЛ 4 ноября.

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