Петржела заявил, что его не удивила крупная победа "Зенита" над "Динамо"

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела не удивлен крупной победой петербургской команды над "Динамо" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Свое мнение Петржела высказал ТАСС.

В пятницу "Зенит" в матче 13-го тура РПЛ разгромил "Динамо" со счетом 4:1.

"Такой проигрыш меня не удивил, я до игры говорил, что так будет. 4:1 - это результат, который говорит сам за себя", - сказал специалист.

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября, до этого команда в Турине встретится с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Такая победа перед "Ювентусом" может помочь, но мастерство игроков "Ювентуса" очень высокое, шансы у "Зенита" маленькие", - отметил он.