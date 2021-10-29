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Лига чемпионов

Семак не исключил участия Малкома в матче против "Ювентуса"

Встреча Лиги чемпионов пройдет 2 ноября в Турине
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Малком может сыграть в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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"[Данил] Круговой почувствовал вчера недомогание, у него температура, но ПЦР-тест отрицательный. Малком - вот-вот, если динамика хорошая, может сыграть в следующем матче. По Дугласу и [Далеру] Кузяеву: думаю следующую игру они пропустят. [Магомед] Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой. Ему придется набрать форму - игровую и функциональную", - сказал Семак.

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