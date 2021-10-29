Семак не исключил участия Малкома в матче против "Ювентуса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Малком может сыграть в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит" пройдет 2 ноября.

"[Данил] Круговой почувствовал вчера недомогание, у него температура, но ПЦР-тест отрицательный. Малком - вот-вот, если динамика хорошая, может сыграть в следующем матче. По Дугласу и [Далеру] Кузяеву: думаю следующую игру они пропустят. [Магомед] Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой. Ему придется набрать форму - игровую и функциональную", - сказал Семак.