Кудашов рассказал, когда Белов сможет дебютировать за "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский защитник Антон Белов может дебютировать в составе московского "Динамо" во время ближайшей выездной серии. Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В четверг Белов заключил просмотровый контракт с "Динамо", он проведет три игры, после чего может быть принято решение о заключении с ним полноценного контракта.

"Белов набирает форму, в ближайших играх появится, но когда точно, не могу сказать. Посмотрим, возможно, уже на выезде. У нас вся обойма на поле, больше никого нет", - сказал Кудашов.

В пятницу в результате обмена с "Сочи" состав "Динамо" пополнил нападающий Богдан Якимов. "Не хватает у нас глубины состава, поэтому в первую очередь подписание Якимова связано с этим", - добавил специалист.

В пятницу "Динамо" уступило петербургскому СКА со счетом 2:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московский клуб идет на третьем месте в Западной конференции с 30 очками в 23 играх. В следующем матче бело-голубые в Риге сыграют против местного "Динамо" 31 октября.