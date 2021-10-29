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КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Волков может дебютировать за СКА в матче КХЛ против "Металлурга"

В среду петербургский клуб объявили о подписании четырехлетнего контракта с нападающим

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Волков может дебютировать в составе петербургского СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Валерий Брагин.

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В пятницу СКА на выезде обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2. В среду петербуржцы объявили о подписании четырехлетнего контракта с Волковым.

"Сейчас у нас подключается Волков, наверное, он будет играть там [в звене Никиты Гусева, Ивана Морозова и Владислава Цицюры]. Сыграет ли он с "Металлургом"? Мы надеемся", - сказал Брагин.

Из состава СКА в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии были вызваны нападающие Максим Грошев и Захар Бардаков, последний не выходил на лед с 27 сентября. "Они готовятся, тренируются, находятся в хорошем состоянии. Конкуренция - хороший двигатель", - добавил специалист.

СКА лидирует в таблице Западной конференции, в 24 играх команда Валерия Брагина набрала 37 очков. В следующем матче армейцы 2 ноября дома встретятся с "Металлургом".

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