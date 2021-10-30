Фигурист Самарин связал ошибки на этапе Гран-при с нехваткой соревновательной практики

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года фигурист Александр Самарин считает причиной ошибок, допущенных в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде, нехватку соревновательной практики. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Самарин получил 78,55 балла, выполнив каскад из четверного лутца и двойного тулупа, после чего ошибся на четверном тулупе, коснулся рукой льда на приземлении с тройного акселя. После короткой программы он занимает восьмое место.

"В чем проблема? В том, что соревнований у меня довольно мало, - рассказал Самарин. - Этот прокат был уже получше, чем в Будапеште, есть к чему стремиться. Чистый прокат я уже показывал зрителям, но когда прикатался, стала сказываться нехватка соревновательного опыта в прошлом сезоне, поэтому были допущены неприятные ошибки".

Произвольную программу мужчины представят 31 октября.