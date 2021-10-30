Фигурист Семененко сообщил, что на Гран-при в Канаде учел неудачный опыт старта в Эспоо

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дебютант взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Евгений Семененко к выступлению на этапе в Ванкувере учел опыт неудачного старта в Финляндии. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

На турнире Finlandia Trophy в Эспоо Семененко допустил ряд ошибок в короткой программе, заняв по ее итогам 11-е место, соревнования он закончил на пятой позиции. На первом в карьере этапе Гран-при россиянин сделал каскад из четверного и тройного тулупов, ошибся на четверном сальхове, но справился с тройным акселем, а также выполнил вращения и дорожку шагов на максимальном, четвертом уровне. После короткой программы он занимает пятое место (87,71 балла).

"Я доволен, что был на турнире в Эспоо - получил большой опыт, по короткой программе понял, что всегда нужно быть внимательным. И буду работать дальше, чтобы таких прокатов больше не было, - рассказал спортсмен. - Сегодня я чуть-чуть переживал, но прокатом доволен".

В предолимпийском сезоне ученик Татьяны Прокофьевой и Алексея Мишина смог пробиться в состав сборной на чемпионат мира в Стокгольме, где занял восьмое место.

"Рад, что прошлый сезон так хорошо сложился, что я смог выступить на таких сильных соревнованиях. Всегда важен правильный настрой, каким бы ни был старт, нужно стараться хорошо катать свои программы", - отметил спортсмен.