"Флорида" выиграла восьмой матч подряд на старте сезона НХЛ

В составе победителей отличились Ээту Луостаринен (9-я минута), Александр Барков (19, 64). У "Детройта" шайбы забросили Сэм Ганье (23), Пиюс Сутер (58). Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков и одержал шестую победу подряд со старта сезона.

"Флорида" выиграла восемь матчей из восьми в начале регулярного чемпионата, это четвертый результат в истории НХЛ. В сезоне-1993/94 "Торонто" победил в 10 стартовых матчах, такого же результата добился "Баффало" (2006/07), "Монреаль" выиграл девять игр подряд на старте сезона-2015/16.

Главным тренером "Флориды" в игре с "Детройтом" был Эндрю Брюнетт. Команда провела первый матч после отставки Джоэля Кенневилля, который покинул свой пост из-за расследования по делу о сексуальном насилии в "Чикаго", где он работал с 2008 по 2018 год. В мае бывший игрок "Чикаго" Кайл Бич подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Олдрича, который якобы отправлял ему текстовые сообщения непристойного содержания, а также угрожал причинением физического и материального вреда. В интервью телеканалу TSN Бич рассказал, что Кенневилль знал о произошедшем, но не стал принимать никаких мер.

"Флорида" лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 16 очков. Следующую игру команда проведет 31 октября в гостях против "Бостона". "Детройт" набрал 10 очков и занимает третью строчку в таблице Атлантического дивизиона. 31 октября команда сыграет на выезде с "Торонто".