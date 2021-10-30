Тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" назвал Шестеркина одним из лучших вратарей НХЛ

ТАСС, 30 октября. Главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан считает российского голкипера клуба Игоря Шестеркина одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий специалиста приводит пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Рейнджерс" со счетом 4:0 обыграли "Коламбус" в матче регулярного чемпионата. Шестеркин отразил 31 бросок. Это его первая игра на ноль в текущем сезоне.

"Он атлетичный, сильный. Я думаю, что он, без сомнения, один из лучших вратарей в лиге", - сказал Галлан.

"Рейнджерс" занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 11 очков в восьми матчах. Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 1 ноября в гостях против "Сиэтла".

Шестеркину 25 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года, всего в регулярных чемпионатах он провел 53 матча, в которых одержал 30 побед, отражая в среднем 92,3% бросков. Трижды россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности.