Бобровский: хоккеисты "Флориды" рады одержать первую победу под руководством Брюнетта

ТАСС, 30 октября. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" довольны, что смогли одержать первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Эндрю Брюнетта. Об этом заявил российских голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Флорида" обыграла "Детройт" (3:2 ОТ). Хоккеисты "Флориды" одержали восьмую победу кряду на старте сезона. Команда провела первый матч под руководством Брюнетта, назначенного после отставки Джоэля Кенневилля, который покинул пост главного тренера из-за расследования по делу о сексуальном насилии в "Чикаго".

"На данный момент каждая игра очень важна для нас, потому что мы должны сохранить свою серию [побед], - сказал Бобровский. - Мы знаем, что Брюннету было не просто сегодня, но мы очень рады, что смогли одержать победу".

"Флорида" лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 16 очков. Следующую игру команда проведет 31 октября в гостях против "Бостона".