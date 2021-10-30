Бестемьянова: качество исполнения Валиевой всех элементов программы было очень высоким

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Качество исполнения всех элементов в короткой программе российской фигуристки Камилы Валиевой на втором в сезоне этапе Гран-при, проходящем в Ванкувере, было так высоко, что это можно назвать чем-то удивительным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Фигуристки из России заняли первые три места в короткой программе на втором этапе Гран-при. Первой идет Валиева, которая набрала 84,19 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева (81,24), на третьей строчке - Алена Косторная (75,58).

"Она [Валиева] прекрасно откаталась короткую программу, причем мы говорим о дебюте молодой спортсменки, но надо подчеркнуть, что качество исполнения всех элементов программы было так высоко, что это можно назвать чем-то удивительным, - сказала Бестемьянова. - Я подозревала, что она готова к такому результату короткой программы, но это было действительно здорово: все самые высокие уровни - и вращение, и дорожка, и прыжки абсолютно сумасшедшие! В общем, классно, мне понравилось. Произвольная с одной стороны труднее, с другой - легче, есть разные критерии, но программа у нее очень сложная, однако по тому, как она выглядела в короткой, она в прекрасной форме, так что будем надеяться, что справится".

"Абсолютно фантастически выступила Туктамышева, я хотела бы ее поздравить с роскошной программой, с прекрасным прокатом, отличные уровни на всех элементах. Чуть отплюсованы судьями ниже, поэтому и оценка ниже, но по элементам она была очень хороша. На третьем месте Косторная, которая для себя сделала замечательную программу, но был очень низкий уровень дорожки, и это правильно, потому что она была невысокого качества, и я не понимаю, почему это произошло - ее уровень катания позволяет ей исполнять дорожку на четвертый уровень. Но можно поздравить ее с тем, что был исполнен тройной аксель, по-моему, в первый раз за долгое время он у нее получился в короткой программе чисто", - отметила собеседница ТАСС.

Произвольную программу женщины представят 31 октября.