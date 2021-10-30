Дина Аверина превзошла рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина превзошла рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Эта золотая награда стала для нее 18-й на мировых первенствах, в активе Канаевой 17 медалей высшего достоинства.

Дина Аверина в четвертый раз победила в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира, что также является рекордом.

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