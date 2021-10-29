Командный успех и достижение Авериной. Россиянки выиграли медальный зачет чемпионата мира

После трех соревновательных дней на счету команды пять золотых, три серебряные и одна бронзовая награда

ТАСС, 29 октября. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике после побед в командном первенстве и групповом многоборье. Дина Аверина не выступала в пятницу, но стала 17-кратной чемпионкой мира, сравнявшись по числу золотых медалей с олимпийской чемпионкой Евгенией Канаевой. В групповом многоборье команда во время первого упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами допустила ошибку и оказалась на четвертом месте. Однако девушки затем реабилитировались в упражнениях с пятью мячами.

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"Когда в первом виде девочки вышли и сделали видимую ошибку, которая была заметна непрофессионалу, были видны их напряжение и нервозность. Половина состава у нас новая, одна девочка перенесла коронавирус, пропустила Олимпиаду, и этот старт стал для нее первым после болезни, - сказала ТАСС пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина. - Еще две выступали с чистого листа, и сразу у них чемпионат мира. Конечно, это сложно, учитывая этот факт, я нервничала перед вторым видом, понимая, что упражнение с мячами самое сложное". В составе сборной России выступали олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, которая выигрывала золото Лондона и Рио-де-Жанейро, и Мария Толкачева, а также выигравшие олимпийское серебро Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. Полина Орлова дебютировала на чемпионате мира. "Она никогда не выступала ни на одном международном турнире в групповых упражнениях, личница, встала в двух упражнениях после травмы, все выдержала", - рассказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Торжество русской оперы Россиянки убедительно выиграли упражнения с пятью мячами, выступление позволило компенсировать предыдущие ошибки. С соревнований ранее из-за травмы одной из спортсменок снялись олимпийские чемпионки из Болгарии.

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"Я, конечно, была поражена, они показали, как мне кажется, лучшее выступление с мячами, от которого мурашки по коже шли. Даже несмотря на отставание после первого вида, они получили очень хорошую оценку и даже обогнали ближайших соперниц на два балла. Я все время говорю, что нужно быть на три головы выше, что они и показали в выступлении с мячами", - отметила Батыршина. Несмотря на ошибку, Винер-Усманова назвала выступление с обручами и булавами под музыку из оперы "Руслан и Людмила" блестящим. "А "Половецкие пляски" сами за себя говорят. Великий [Игорь] Моисеев даже замедлял темп на этой музыке, когда ставил ее, а у нас такой темп, как это задумывал автор", - констатировала она. Баллы в командном первенстве формировались из оценок в квалификации индивидуальных видов и оценок командного многоборья. Дина Аверина может стать 18-кратной чемпионкой мира в субботу по итогам индивидуального многоборья. "Это не какое-то значение, а статистика. У нее все еще впереди, и у Дины, и у Арины. Во всяком случае, впереди у них завтрашний день", - сказала Винер-Усманова. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира. После трех соревновательных дней на счету российской команды пять золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль, второй в зачете идет сборная Белоруссии (1-1-4), третье место занимают итальянки (0-2-1). Завершатся соревнования в воскресенье финалами в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с двумя обручами и двумя парами булав.