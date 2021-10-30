Винер-Усманова назвала победы в олимпийских дисциплинах главными на чемпионате мира

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что главные победы на чемпионате мира в Японии были одержаны в олимпийских дисциплинах. Такое мнение она высказала ТАСС.

В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Арина Аверина стала третьей (103,200). Днем ранее россиянки победили в групповом многоборье, что обеспечило сборной первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира.

"Вчера мы досрочно выиграли первое место, - сказала Винер-Усманова. - Главное, что мы выиграли две олимпийские медали - медали группового многоборья и индивидуального. Это основные медали, мы их выиграли. Конечно, не помешало, что мы выиграли три золотые и три серебряные [медали]".

"Как обычно, у нас всегда были такие результаты, но многим это не особенно нравилось, наверное. Снова в этой же стране, снова выиграли. Всегда есть моменты, которые не нравятся, были какие-то моменты, они не столь важны при таком результате", - добавила Винер-Усманова.

Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами и командном первенстве, а также завоевала серебро в упражнениях с лентой. Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.