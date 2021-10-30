"Металлург" обыграл "Витязь" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 30 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 обыграл подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 1 240 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов (6-я минута) и Джош Карри (23), у проигравших отличился Нико Оямяки (38). Магнитогорская команда является самой результативной в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, забросив 90 шайб.

Подопечные Ильи Воробьева одержали шестую победу в чемпионате подряд и являются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции с 44 очками в 24 матчах. Подопечные Юрия Бабенко потерпели третье поражение кряду и занимают 11-е место на Западе, имея в активе 18 очков в 24 встречах.

В следующем матче "Металлург" в гостях сыграет с петербургским СКА 2 ноября, 1 ноября подмосковный клуб на выезде встретится с челябинским "Трактором".

В других матчах игрового дня "Йокерит" из Хельсинки одержал гостевую победу над владивостокским "Адмиралом" (4:1), "Барыс" из Нур-Султана на выезде оказался сильнее хабаровского "Амура" (1:0).