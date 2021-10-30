"Спартак" сменил вратаря после поражения от "Зенита" со счетом 1:7

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Александр Селихов займет место в воротах московского "Спартака" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Зенит" с рекордом разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Прошлись катком. "Зенит" с рекордом разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

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Встреча состоится в Москве в субботу, начало - 16:30 мск. В предыдущем матче против петербургского "Зенита" (1:7) место в воротах "Спартака" занимал Александр Максименко. Селихов последний раз выходил на поле в официальном матче 3 мая в рамках 28-го тура прошлого сезона РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1).

Также в состав "Спартака" вошли Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Виктор Мозес, Николай Рассказов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Квинси Промес, Джордан Ларссон и Александр Соболев. Максименко начнет матч на скамейке запасных.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Ростов" идет на 12-м месте с 12 очками.