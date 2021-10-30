Чилич и Фриц сыграют в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Чилича. В финале хорват встретится с посеянным на турнире под пятым номером американцем Тэйлором Фрицем, который ранее в субботу победил немца Яна-Ленарда Штруффа.

Чиличу 33 года, он является обладателем 19 титулов ATP. На его счету победа на Открытом чемпионате США в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Открытого чемпионата Австралии (2018). Хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде. На турнире "ВТБ Кубок Кремля" на прошлой неделе Чилич дошел до финала, где уступил россиянину Аслану Карацеву.

Ван де Зандсхюлпу 26 лет, он располагается на 69-й строчке рейтинга АТР, в его активе нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2021 года.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября.