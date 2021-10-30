Тэйлор Фриц стал первым финалистом теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Американец Тэйлор Фриц победил немца Яна-Ленарда Штруффа в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профеcсионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу американца, посеянного на турнире под пятым номером. В финале Фриц встретится с победителем матча между представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхюлпом и хорватом Марином Чиличем.

Фрицу 24 года, он располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, на его счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Штруффу 31 год, он занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема Штруфф не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября.