Президент "Ростова" считает, что команда заслужила ничью в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" заслужил ничью в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц.

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

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В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Ростовчане сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время.

"Ребята молодцы, бились до конца, за что их вознаградил футбольный бог. Показали характер, показали силу духа. По игре ли счет? Мы заслужили ничью", - сказал Арутюнянц.

"Ростов" набрал в 13 матчах 13 очков и располагается на 12-й строчке таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Виталия Кафанова сыграют дома 7 ноября с казанским "Рубином".