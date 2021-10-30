{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент "Ростова" считает, что команда заслужила ничью в игре со "Спартаком"

Матч 13-го тура чемпионата России по футболу прошел в субботу и завершился со счетом 1:1

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" заслужил ничью в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц.

На эту тему
"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ
"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Ростовчане сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время.

"Ребята молодцы, бились до конца, за что их вознаградил футбольный бог. Показали характер, показали силу духа. По игре ли счет? Мы заслужили ничью", - сказал Арутюнянц.

"Ростов" набрал в 13 матчах 13 очков и располагается на 12-й строчке таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Виталия Кафанова сыграют дома 7 ноября с казанским "Рубином".

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
"Манчестер Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей
"Манчестер Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу
Читать полностью