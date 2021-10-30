"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".
В составе хозяев мяч забил Руслан Литвинов (78-я минута), у гостей отличился Данил Глебов (90+5).
Первую игру за полгода провел голкипер "Спартака" Александр Селихов, до этого он появлялся на поле в составе команды 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). С тех пор голкипер провел одну встречу за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге в октябре.
В предыдущем туре "Спартак" на выезде разгромно проиграл лидирующему в таблице петербургскому "Зениту" (1:7), потерпев крупнейшее поражение в истории чемпионата страны. После этого в пятницу представители фанатских объединений красно-белых провели встречу с игроками и главным тренером Руем Виторией.
Матч в субботу стал первым для Виталия Кафанова в качестве главного тренера "Ростова", на этом посту он сменил Юрия Семина. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России.
В турнирной таблице "Спартак" располагается на восьмом месте с 18 очками в 13 матчах. "Ростов" идет 12-м, набрав 13 очков. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский "Локомотив", ростовчане в тот же день сыграют дома с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|3
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|4
|Локомотив
|12
|5
|6
|1
|17-11
|21
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|9
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9
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