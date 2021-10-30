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Футбол в России
Обновлено 

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

На пятой добавленной минуте счет сравнял полузащитник ростовской команды Данил Глебов
Данил Глебов ("Ростов") и Квинси Промес ("Спартак") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Данил Глебов ("Ростов") и Квинси Промес ("Спартак")
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".

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В составе хозяев мяч забил Руслан Литвинов (78-я минута), у гостей отличился Данил Глебов (90+5).

Первую игру за полгода провел голкипер "Спартака" Александр Селихов, до этого он появлялся на поле в составе команды 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). С тех пор голкипер провел одну встречу за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге в октябре.

В предыдущем туре "Спартак" на выезде разгромно проиграл лидирующему в таблице петербургскому "Зениту" (1:7), потерпев крупнейшее поражение в истории чемпионата страны. После этого в пятницу представители фанатских объединений красно-белых провели встречу с игроками и главным тренером Руем Виторией.

Матч в субботу стал первым для Виталия Кафанова в качестве главного тренера "Ростова", на этом посту он сменил Юрия Семина. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России.

В турнирной таблице "Спартак" располагается на восьмом месте с 18 очками в 13 матчах. "Ростов" идет 12-м, набрав 13 очков. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский "Локомотив", ростовчане в тот же день сыграют дома с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Динамо1372421-1623
3ЦСКА1372417-1023
4Локомотив1256117-1121
5Краснодар1263322-1121
6Сочи1270518-1421
7Рубин1354417-1419
8Спартак1353515-1818
9Крылья Советов1251615-1616
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1334620-2413
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

В новость были внесены изменения (18:39 мск) - добавлен бэкграунд.

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