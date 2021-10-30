"Рубин" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

Единственный мяч на 91-й минуте забил Михаил Костюков. Этот гол стал для полузащитника "Рубина" первым в текущем сезоне.

Подопечные Леонида Слуцкого прервали пятиматчевую безвыигрышную серию. Прошлую победу казанская команда одержала 13 сентября, обыграв екатеринбургский "Урал" в седьмом туре РПЛ (4:0). ЦСКА прервал беспроигрышную серию, которая насчитывала шесть матчей, до этого московская команда проигрывала в РПЛ 26 августа в шестом туре петербургскому "Зениту" (0:1). "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого ни разу не проигрывал ЦСКА .

Слуцкий был главным тренером столичного клуба в период с 2009 по 2016 год, под его руководством ЦСКА выиграл Кубок России (2011, 2013), чемпионат страны (2013, 2014, 2016), Суперкубок России (2013, 2014), вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (2010). Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, в период с 2018 по 2019 год он был помощником Слуцкого в нидерландском "Витессе".

"Рубин" занимает седьмое место в РПЛ с 19 очками, ЦСКА располагается на третьей позиции с 23 очками. В следующем туре ЦСКА на выезде 6 ноября встретится с "Сочи", "Рубин" в гостях сыграет с "Ростовом" 7 ноября.