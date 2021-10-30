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Голкипер "Спартака" Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч в матче с "Ростовом"

"Ростов" сравнял счет в компенсированное время
Александр Селихов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Селихов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" пропустил в матче с "Ростовом" из-за ошибки голкипера. Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

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В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые пропустили в компенсированное время.

"Защитники просили, чтобы я подстраховал, но так вышло, - сказал Селихов. - Думаю, что вратарский гол. С [Руем] Виторией (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС) по сегодняшней игре не разговаривали. Недочеты в моей сегодняшней игре были".

Селихов до этого появлялся на поле в составе "Спартака" 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). С тех пор голкипер провел одну встречу за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге в октябре.

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