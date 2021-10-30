Голкипер "Спартака" Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч в матче с "Ростовом"

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые пропустили в компенсированное время.

"Защитники просили, чтобы я подстраховал, но так вышло, - сказал Селихов. - Думаю, что вратарский гол. С [Руем] Виторией (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС) по сегодняшней игре не разговаривали. Недочеты в моей сегодняшней игре были".

Селихов до этого появлялся на поле в составе "Спартака" 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). С тех пор голкипер провел одну встречу за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге в октябре.