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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, Константин Марадишвили и Алексис Бека Бека Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, Константин Марадишвили и Алексис Бека Бека
© Сергей Савостьянов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей гол забил Рифат Жемалетдинов (37-я минута), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Иван Миладинович. У "Нижнего Новгорода" отличился Илья Берковский (31), права на которого принадлежат "Локомотиву", за нижегородскую команду полузащитник выступает на правах аренды.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов не принимал участия в матче из-за сомнительного результата теста на коронавирус. По информации пресс-службы клуба, у Смолова нет симптомов респираторных заболеваний. Перед игрой с "Нижним Новгородом" тренерский штаб, игроки и персонал "Локомотива" сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат.

"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Маркуса Гисдоля набрали 24 очка. "Нижний Новгород" идет на 11-й строчке с 14 очками. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 7 ноября, "Нижний Новгород" в этот же день в Грозном встретится с "Ахматом". 4 ноября железнодорожники проведут матч с "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Локомотив1366119-1224
3Динамо1372421-1623
4ЦСКА1372417-1023
5Краснодар1363422-1221
6Сочи1270518-1421
7Крылья Советов1361616-1619
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1342714-2114
12Ростов1334620-2413
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

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