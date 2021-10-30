"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

В составе победителей гол забил Рифат Жемалетдинов (37-я минута), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Иван Миладинович. У "Нижнего Новгорода" отличился Илья Берковский (31), права на которого принадлежат "Локомотиву", за нижегородскую команду полузащитник выступает на правах аренды.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов не принимал участия в матче из-за сомнительного результата теста на коронавирус. По информации пресс-службы клуба, у Смолова нет симптомов респираторных заболеваний. Перед игрой с "Нижним Новгородом" тренерский штаб, игроки и персонал "Локомотива" сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат.

"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Маркуса Гисдоля набрали 24 очка. "Нижний Новгород" идет на 11-й строчке с 14 очками. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 7 ноября, "Нижний Новгород" в этот же день в Грозном встретится с "Ахматом". 4 ноября железнодорожники проведут матч с "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.