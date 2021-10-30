"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей гол забил Рифат Жемалетдинов (37-я минута), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Иван Миладинович. У "Нижнего Новгорода" отличился Илья Берковский (31), права на которого принадлежат "Локомотиву", за нижегородскую команду полузащитник выступает на правах аренды.
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов не принимал участия в матче из-за сомнительного результата теста на коронавирус. По информации пресс-службы клуба, у Смолова нет симптомов респираторных заболеваний. Перед игрой с "Нижним Новгородом" тренерский штаб, игроки и персонал "Локомотива" сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат.
"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Маркуса Гисдоля набрали 24 очка. "Нижний Новгород" идет на 11-й строчке с 14 очками. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 7 ноября, "Нижний Новгород" в этот же день в Грозном встретится с "Ахматом". 4 ноября железнодорожники проведут матч с "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|3
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|4
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|22-12
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Крылья Советов
|13
|6
|1
|6
|16-16
|19
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|12
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9