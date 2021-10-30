"Крылья Советов" прервали семиматчевую беспроигрышную серию "Краснодара" в РПЛ

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
В составе "Крыльев Советов" отличился Владислав Сарвели (43-я минута).
На 34-й минуте мяч побывал в воротах гостей после удара Виктора Классона, но судья отменил взятие ворот, система видеоассистента рефери зафиксировала положение "вне игры". На 88-й минуте матча вторую желтую карточку у самарского клуба получил Дмитрий Иванисеня.
"Краснодар" не проигрывал на протяжении семи матчей - 22 августа в матче пятого тура команда уступила "Локомотиву" в гостях (1:2).
В таблице "Краснодар" с 21 очком занимает пятое место. "Крылья Советов" идут седьмыми, набрав 19 очков.
В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Динамо", "Крылья Советов" примут "Химки", обе встречи состоятся 6 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|3
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|4
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|22-12
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Крылья Советов
|13
|6
|1
|6
|16-16
|19
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|12
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9