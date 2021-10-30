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Футбол в России

"Крылья Советов" прервали семиматчевую беспроигрышную серию "Краснодара" в РПЛ

Самарская команда победила в гостях со счетом 1:0
Владислав Сарвели Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владислав Сарвели
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

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В составе "Крыльев Советов" отличился Владислав Сарвели (43-я минута).

На 34-й минуте мяч побывал в воротах гостей после удара Виктора Классона, но судья отменил взятие ворот, система видеоассистента рефери зафиксировала положение "вне игры". На 88-й минуте матча вторую желтую карточку у самарского клуба получил Дмитрий Иванисеня.

"Краснодар" не проигрывал на протяжении семи матчей - 22 августа в матче пятого тура команда уступила "Локомотиву" в гостях (1:2).

В таблице "Краснодар" с 21 очком занимает пятое место. "Крылья Советов" идут седьмыми, набрав 19 очков.

В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Динамо", "Крылья Советов" примут "Химки", обе встречи состоятся 6 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Локомотив1366119-1224
3Динамо1372421-1623
4ЦСКА1372417-1023
5Краснодар1363422-1221
6Сочи1270518-1421
7Крылья Советов1361616-1619
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1342714-2114
12Ростов1334620-2413
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

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