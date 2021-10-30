"Крылья Советов" прервали семиматчевую беспроигрышную серию "Краснодара" в РПЛ

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

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В составе "Крыльев Советов" отличился Владислав Сарвели (43-я минута).

На 34-й минуте мяч побывал в воротах гостей после удара Виктора Классона, но судья отменил взятие ворот, система видеоассистента рефери зафиксировала положение "вне игры". На 88-й минуте матча вторую желтую карточку у самарского клуба получил Дмитрий Иванисеня.

"Краснодар" не проигрывал на протяжении семи матчей - 22 августа в матче пятого тура команда уступила "Локомотиву" в гостях (1:2).

В таблице "Краснодар" с 21 очком занимает пятое место. "Крылья Советов" идут седьмыми, набрав 19 очков.

В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с московским "Динамо", "Крылья Советов" примут "Химки", обе встречи состоятся 6 ноября.