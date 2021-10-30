Гончаренко: игроки "Краснодара" легко теряли мяч в первом тайме матча с "Крыльями Советов"

ТАСС, 30 октября. Футболисты "Краснодара" в первом тайме матча против самарских "Крыльев Советов" нервничали, из-за чего легко теряли мяч. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

В субботу "Краснодар" на своем поле проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Очень нервно чувствовали себя в первом тайме, легко теряли мяч, неудачно располагались, чтобы его быстро возвращать, - сказал Гончаренко. - Не было осмысленности, чтобы хорошо атаковать, в результате этого пропустили не самый приятный для нас гол. Во втором тайме мы изменили ситуацию, усилили давление, пошли какие-то моменты, появились предпосылки, чтобы остро сыграть, пробить. Но, к сожалению, не смогли выжать из тех моментов, которые были, голы".

"Что с Рамиресом? Мы оценим его состояние, может быть, в течение недели. Надеемся, что больше месяца он не пропустит", - добавил Гончаренко.

"Краснодар" с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче краснодарский клуб на выезде сыграет с московским "Динамо" 6 ноября.