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ММА

Россиянин Петр Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Бой завершился единогласным решением судей
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 30 октября. Россиянин Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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Изначально соперником Яна должен был стать обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, теперь на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все 7 боев в UFC.

Сэндхагену 29 лет, он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.

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