Ходыкин ответил на критику Траньковым его высказывания о "скучности" парного катания

ТАСС, 31 октября. Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в соревнованиях спортивных пар с Дарьей Павлюченко, настоял на праве на свое видение фигурного катания в полемике с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым. Свое мнение спортсмены высказали журналистами после выступления на канадском этапе серии Гран-при в Ванкувере.

В субботу после проката короткой программы Ходыкин прокомментировал акробатический стиль катания, которого придерживается со своей партнершей Павлюченко. "Традиционное парное катание уже скучно, все это давно видели ", - сказал он. Траньков в своем Twitter отреагировал на высказывание Ходыкина. "В цирке точно веселей", - написал он.

"Я просто высказал свое мнение, какое фигурное катание нравится мне. Если кто-то хочет его осудить, пусть осуждает, - сказал Ходыкин. - Я высказал, что мне нравится смотреть. Осуждать чье-то мнение, мне это кажется "не очень".

В воскресенье Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на канадском этапе серии Гран-при, набрав по итогам двух программ 193,08 (69,46+123,62) балла. Первое место заняли серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, набравшие 224,05 (78,94+145,11) балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили 189,90 (61,68+128,22) балла.

Комментируя конкуренцию в турнире спортивных пар, Павлюченко отметила, что не думает об оценках. "Мы никогда не смотрим на оценки, мы стараемся делать свою работу, выполнять свои задачи. Давление обычное - как на соревнованиях, когда волнуешься и переживаешь. Ничего сверхъестественного", - сказала она.