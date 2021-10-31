{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде

По итогам двух программ россияне набрали 193,08 балла
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.

По итогам двух программ россияне набрали 193,08 (69,46+123,62) балла. Первое место заняли серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, набравшие 224,05 (78,94+145,11) балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили 189,90 (61,68+128,22) балла.

 Первый канал/YouTube'

Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Ходыкин ответил на критику Траньковым его высказывания о "скучности" парного катания
Фигурист отметил, что имеет право на свою точку зрения
Читать полностью