Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 31 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.
По итогам двух программ россияне набрали 193,08 (69,46+123,62) балла. Первое место заняли серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, набравшие 224,05 (78,94+145,11) балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили 189,90 (61,68+128,22) балла.
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Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).