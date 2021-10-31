Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 31 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.

По итогам двух программ россияне набрали 193,08 (69,46+123,62) балла. Первое место заняли серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, набравшие 224,05 (78,94+145,11) балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили 189,90 (61,68+128,22) балла.