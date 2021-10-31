"Лос-Анджелес" дома победил "Монреаль" в НХЛ и прервал шестиматчевую серию поражений

ТАСС, 31 октября. "Лос-Анджелес" со счетом 5:2 обыграл "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Лос-Анджелеса" отличились Виктор Арвидссон (25-я минута), Артур Калиев (33), Расмус Купари (42) и Алекс Аяфалло (46, 55). В составе "Монреаля" шайбы забросили Джош Андерсон (19) и Бен Чиаро.

Российский защитник гостей Александр Романов отдал результативную передачу в эпизоде с шайбой Андерсона. Этот голевой пас стал для него первым в сезоне, теперь на счету 21-летнего защитника два очка (1+1) в нынешнем чемпионате.

"Монреаль" занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе, набрав в девяти играх четыре очка. "Лос-Анджелес" замыкает таблицу Тихоокеанского дивизиона с пятью очками в восьми встречах. Команда прервала шестиматчевую серию поражений.

В следующем матче "Монреаль" в гостях встретится с "Анахаймом" 31 октября (23:00 мск). "Лос-Анджелес" тогда же примет "Баффало".