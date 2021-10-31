Махачев проведет претендентский бой за титул чемпиона UFC

ТАСС, 31 октября. Российский боец Ислам Махачев проведет претендентский бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Махачев в субботу победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом "кимура" в первом раунде на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В интервью после поединка россиянин выразил готовность провести бой за титул чемпиона организации в легком весе.

"Ислам готов к бойцу из топ-5, топ-3. Как только пройдет его, он станет следующим на очереди за титульным поединком", - сказал Уайт.

Всего в активе Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. На данный момент титул в легком весе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.