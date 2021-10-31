Игнатов удивлен своим падением с четверного риттбергера на канадском этапе Гран-при

ТАСС, 31 октября. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов удивлен своим падением с четверного риттбергера в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Во время тренировок и исполнения короткой программы Игнатов не ошибался на четверном риттбергере. В произвольной программе судьи сняли за ошибку на прыжке более пяти баллов. В итоге спортсмен, шедший четвертым после короткой программы, остался в шаге от пьедестала.

"Падение с риттбергера меня удивило - никаких проблем с ним не было. Это был первый риттбергер, который у меня не получился на канадской земле, - отметил Игнатов. - Может, сказывается, что это первый старт в сезоне - и сразу Гран-при, а может, нервы подкачали, не выдержал. Но это дает толчок к дальнейшему развитию".

На вопрос о стратегии на олимпийский сезон фигурист ответил, что подготовка к главному старту идет планомерно. "У нас есть план, и мы будем его придерживаться - мы определенно хотим, стараемся, работаем. Планы меняются в связи с обстоятельствами, но мы знаем свою цель и идем к ней. После контрольных прокатов в Челябинске мне пришлось поменять коньки - старые сломались, потом должен был ехать на турнир в Будапешт, но из-за некоторых вопросов с документами поехать не получилось", - сказал он.