Россиянин Бутаев завоевал титул чемпиона мира WBA, победив Джеймса

ТАСС, 31 октября. Россиянин Раджаб Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Джамала Джеймса техническим нокаутом в девятом раунде.

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27-летний Бутаев во второй раз боксировал за пояс чемпиона мира. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину решением судей, но позднее допинг-тест победителя показал положительный результат и он был лишен титула. В послужном списке Бутаева теперь 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, ранее перейдя в профессионалы. В 2016 году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions ("Файт промоушнз"), а его менеджером стал Вадим Корнилов.

33-летний Джеймс впервые боксировал за титул чемпиона мира. В прошлом поединке он стал обладателем временного пояса чемпиона мира WBA, победив пуэрториканца Томаса Дулорме решением судей. В послужном списке американца теперь 27 побед (12 нокаутом), два поражения.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет кубинец Йорденис Угас.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Бутаева, это Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, и Всемирный боксерский совет, WBC, вес до 79,38 кг).