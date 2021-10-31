Косторная считает, что получила заслуженные оценки за новые программы на Гран-при в Канаде

ТАСС, 31 октября. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная считает, что получила заслуженные оценки за свои новые программы, которые она впервые представила на этапе серии Гран-при в Канаде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после своего выступления.

Косторная заняла третье место с 214,54 баллами (75,58 за короткую программу, 138,96 - за произвольную). Этап с двумя мировыми рекордами выиграла дебютантка серии Камила Валиева - 265,08 (84,19+180,89), побив свои же достижения в произвольной программе и по сумме программ. На втором месте Елизавета Туктамышева - 232,88 (81,24+151,64) балла.

"Это было первое представление моих программ, и оценки вполне соизмеримы тому, что я накатала", - рассказала Косторная, которая представила в Канаде короткую программу "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и произвольную под композицию Билли Айлиш Lovеly.

Спортсменка пояснила, что программы было решено поменять после турнира "Финляндия Трофи" в Эспоо.

"Я вышла на вторую тренировку, мы прокатывали короткую программу, и после тренеры сказали "мы меняем произвольную". Не стала оспаривать решение - почему бы и нет? В произвольной программе сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в предыдущей".

"А новая короткая программа, это было неожиданно - встал вопрос о показательном номере, я предложила тренерам прокатать что-то на английском языке, понятном публике в Канаде, а затем, на Гран-при во Франции - на французском, ведь зрителям приятно, когда катаются под композиции на родном для них языке. Мне предложили прокатать "Нью-Йорк, Нью-Йорк", который я не показала в прошлом сезоне, и даже не накатанный вариант выглядел намного лучше, чем предыдущий".