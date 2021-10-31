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Футбол в России

Футболист "Спартака" Мелкадзе назвал плохой игру команды в матче с "Ростовом"

Красно-белые сыграли вничью со счетом 1:1, упустив победу в добавленное ко второму тайму время
Георгий Мелкадзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Георгий Мелкадзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" показал плохую игру в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Такое мнение ТАСС высказал форвард красно-белых Георгий Мелкадзе, который не принимал участия в матче из-за травмы.

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В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1, упустив победу в добавленное ко второму тайму время.

"Думаю, что "Спартак" лучше выглядел, чем в матче с "Зенитом" (1:7), во всех играх лучше выглядел, чем в той встрече, - сказал Мелкадзе. - По такой игре мало что может понравиться, просто нужно реализовывать свои моменты. Можно назвать игру с "Ростовом" плохой, откровенно говоря".

"Трудно сказать, что не получилось, когда один матч не получился, можно что-то сказать. Когда несколько игр подряд, уже какие-то глобальные, наверное, проблемы. Это в команде нужно разобраться, что мы в принципе и пытаемся сделать", - добавил Мелкадзе.

В матче с "Ростовом" полузащитник Руслан Литвинов забил первый гол за "Спартак". "Да, поздравил Литвинова. Гол получился рабочим", - отметил Мелкадзе.

"Спартак" не может победить на протяжении четырех матчей в разных турнирах (две ничьи, два поражения). В чемпионате страны клуб располагается на девятой строчке, набрав 18 очков в 13 матчах. В следующем туре "Спартак" 7 ноября примет московский "Локомотив".

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