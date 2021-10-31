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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Российские гимнастки стали вторыми в упражнении с обручами и булавами на чемпионате мира

Победу одержали итальянки, третьими стали японки
© EPA-EFE/JIJI

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко и Марии Толкачевой заняла второе место на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Турнир завершился в воскресенье в японском Китакюсю.

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Россиянки получили за выступление 40,950 балла. Победу одержали спортсменки из Италии (42,275), третье место заняли представительницы Японии (40,900). На прошлом чемпионате мира, который прошел в Баку, в этом виде программы россиянки завоевали золотые медали. Ранее в воскресенье российская команда победила в упражнении с пятью мячами.

В мировом первенстве не принимали участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр в Токио. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе с командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы в преддверии турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке в разминочном зале Китакюсю.

Российская команда заняла первое место в общем зачете турнира, завоевав семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Второе место заняли итальянки (1-3-1), третье - представительницы Белоруссии (1-2-4).

Мировое первенство в Японии проходило с 27 по 31 октября. Чемпионат мира 2022 года состоится в Болгарии.

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