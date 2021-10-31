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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Винер-Усманова: россиянки блестяще выступили в групповых упражнениях на чемпионате мира

Сборная России в пятницу выиграла в групповом многоборье, а в воскресенье стала чемпионом в упражнении с пятью мячами и заняла второе место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление россиянок на чемпионате мира по художественной гимнастике как в групповом многоборье, так и в финалах отдельных групповых упражнений выглядело блестящим. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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В воскресенье завершился чемпионат мира, на котором сборная России в пятницу выиграла в групповом многоборье, а в последний день соревнований стала чемпионом в упражнении с пятью мячами и заняла второе место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

"Девочки блестяще выступили и в пятницу в групповом упражнении, и сейчас - это было чудо чудное и диво дивное. Потому что это их и наш беззаветный труд по девять часов в день, притом что были серьезные травмы, - сказала Винер-Усманова. - Плюс стояла девочка (Полина Орлова - прим. ТАСС), которая никогда не выступала в групповых упражнениях на турнирах, и все выдержала. Правда, она сделала тогда ошибку в одном виде программы и сегодня тоже сделала ошибку, но только одну".

"Все было сделано настолько грамотно, красиво, сложно, креативно и выразительно, что мы выиграли многоборье и мячи, а также получили серебро в упражнении с обручами, чем я очень довольна. И поздравляю команду Италии, которая очень достойно выступила на этих соревнованиях", - добавила Винер-Усманова.

Чемпионками мира в пятницу и воскресенье кроме Орловой также стали Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко.

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Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЧемпионат мира по художественной гимнастике
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