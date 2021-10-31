В Союзе ММА России считают, что Ян вернет титул чемпиона UFC

В субботу в Абу-Даби Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). Полноценным титулом владеет американец Алджамейн Стерлинг.

"Отношусь к этой ситуации с официальной точки зрения, - сказал Габдуллин. - Мы все считаем, что Петр достойнее, уверены, что он вернет полноценный титул чемпиона UFC. Но сегодня чемпион - Стерлинг, и Петр вернул пояс UFC, но пока только временный. Впереди - работа менеджеров, которые должны сделать все, чтобы этот бой состоялся".

Изначально соперником Яна должен был стать Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.