Ян завоевал временный титул чемпиона, Махачев приблизился к поясу. Итоги турнира UFC 267

ТАСС, 31 октября. Российский боец Петр Ян завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61,2 кг). Он в субботу в Абу-Даби на турнире UFC 267 победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена.
Изначально соперником Яна должен был стать Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. Сэндхаген вышел на бой на коротком уведомлении и в течение поединка практически не имел шансов склонить результат в свою сторону. На счету Яна теперь 16 побед и два поражения.
"Я уже побеждал Стерлинга, я все доказал. Все, кто здесь, понимают, кто настоящий чемпион. Ти Джей Диллашоу много говорит, он подвергал сомнению мое чемпионство. К тому же, он читер, и я хочу его побить", - сказал Ян после поединка.
Еще один россиянин - Ислам Махачев - эффектно победил новозеландца Дэна Хукера. Хукер также вышел на бой на коротком уведомлении, заменив травмировавшегося бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Махачев уже в первом раунде победил Хукера болевым приемом "кимура".
В углу Махачева находился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, также его поддерживал блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).
"Махачев получит соперника из топ-5 или топ-3. Если он его пройдет, то станет претендентом на титул", - сказал на пресс-конференции президент UFC Дэйна Уайт.
Возвращение Чимаева и победа Волкова
Еще одним важным событием стало возвращение в октагон после более чем годичного перерыва выступающего за Щвецию уроженца Чечни Хамзата Чимаева. Он уже в первом раунде поединка в полусреднем весе удушающим приемом победил китайца Ли Цзинляна. Сразу после боя Чимаев заявил, что готов драться "с любым". Он вообще стал главным медийным персонажем на UFC 267, активно участвуя в различных мероприятиях и продвигая себя.
"Он мне нравится, - прокомментировал выступление Чимаева Уайт. - Он сумасшедший. Готов драться с любым, в любое время. Мне нравятся такие бойцы. Главное, что он полностью восстановился после коронавируса".
Сам Чимаев заявил, что мог бы провести бой против Нейта Диаса или Хорхе Масвидаля.
Тяжеловес Александр Волков провел тактически грамотный поединок, уверенно одолев поляка Марчина Тыбуру.
После более чем годичного перерыва в клетку также вернулся россиянин Зубайра Тухугов, победивший бразильца Рикардо Рамоса.
Одним из самых зрелищных поединков стал бой между российскими спортсменами Альбертом Дураевым и Романом Копыловым. Дураев победил Копылова единогласным решением судей. Оба бойца после поединка были отправлены в больницу из-за большого количества полученных повреждений.
Драка блогеров и отстранение рефери
Турнир посетили блогеры Хасбик и Абдурозик, которые давно конфликтуют друг с другом. В конце турнира они чуть не устроили потасовку, но находившиеся рядом люди не дали этому случиться.
Скандалом закончился поединок между Элизеу дос Сантосом из Бразилии и Бенуа Сен-Дени из Франции, который обслуживал российский рефери Вячеслав Киселев. После боя его отстранили, а бывший чемпион UFC Даниэль Кормье назвал работу судьи худшей из тех, что он видел.
Представитель Бразилии победил единогласным решением судей. В ходе поединка француз пропустил много ударов, но бой продолжался все три раунда. Сен-Дени также показывал, что плохо видит одним глазом, но рефери не стал вызывать врача и продолжил бой. Киселев должен был судить поединок между Магомедом Анкалаевым из России и Волканом Оздемиром из Швейцарии, но вместо него вышел другой рефери. Анкалаев победил единогласным решением судей.
Дос Сантос на пресс-конференции заявил, что судья сделал бой более жестким. "В бою было как минимум два или три момента, где рефери обязан был присуждать технический нокаут, - сказал он. - Мне жаль Сен-Дени, потому что он получил большие повреждения, чем мог бы".