Ян завоевал временный титул чемпиона, Махачев приблизился к поясу. Итоги турнира UFC 267

ТАСС, 31 октября. Российский боец Петр Ян завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61,2 кг). Он в субботу в Абу-Даби на турнире UFC 267 победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена.

Изначально соперником Яна должен был стать Алджамейн Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. Сэндхаген вышел на бой на коротком уведомлении и в течение поединка практически не имел шансов склонить результат в свою сторону. На счету Яна теперь 16 побед и два поражения.

"Я уже побеждал Стерлинга, я все доказал. Все, кто здесь, понимают, кто настоящий чемпион. Ти Джей Диллашоу много говорит, он подвергал сомнению мое чемпионство. К тому же, он читер, и я хочу его побить", - сказал Ян после поединка.

Еще один россиянин - Ислам Махачев - эффектно победил новозеландца Дэна Хукера. Хукер также вышел на бой на коротком уведомлении, заменив травмировавшегося бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Махачев уже в первом раунде победил Хукера болевым приемом "кимура".

В углу Махачева находился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, также его поддерживал блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).

"Махачев получит соперника из топ-5 или топ-3. Если он его пройдет, то станет претендентом на титул", - сказал на пресс-конференции президент UFC Дэйна Уайт.

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