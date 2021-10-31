СМИ: футболисты "Ювентуса" будут заперты на клубной базе перед матчем с "Зенитом"

ТАСС, 31 октября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри принял решение закрыть своих подопечных на клубной базе на неделю в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает итальянский телеканал Sky Sport Italia .

По информации источника, данное решение Аллегри вызвано неудовлетворенностью последними результатами команды. После 11 матчей в чемпионате Италии клуб из Турина располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В субботу "Ювентус" на выезде проиграл "Вероне" со счетом 1:2.

Футболисты "Ювентуса" будут пребывать на базе до субботы. Во вторник подопечные Аллегри дома сыграют с "Зенитом". 6 ноября "Ювентус" примет "Фиорентину" в матче чемпионата Италии.

В Лиге чемпионов после трех туров "Ювентус" лидирует в группе H с 9 очками в активе, на втором месте располагается английский "Челси" (6 очков), на третьем - "Зенит" (3), последнее место занимает шведский "Мальмё" (0).