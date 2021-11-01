Женский теннисный турнир Кубок Билли Джин Кинг стартует в понедельник

ТАСС, 1 ноября. Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг стартует в понедельник в Праге и продлится до 6 ноября. Матчи командного женского теннисного турнира будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Сборная России пробилась в число 12 сильнейших команд и сыграет в группе А с француженками и канадками. За российскую команду будут выступать Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

В полуфинал выйдут победители четырех групп, в каждой из которых сыграют по три сборные. В случае попадания в число четырех сильнейших команд соревнований сборная России в 1/2 финала встретится с победителем группы C, куда попали американки, испанки и словачки.

Россиянки не относятся к фаворитам турнира, но как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, шансы на выход из группы у команды есть. "Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы, - сказал Тарпищев. - Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее. Наша команда готовится, атмосфера хорошая. Готовят команду и все это время находятся с ней в Праге [Игорь] Андреев и [Игорь] Куницын".

Атмосфера в команде действительно прекрасная, о чем свидетельствуют наряды Павлюченковой и Касаткиной на традиционной пресс-конференции накануне старта турнира. Павлюченкова появилась на мероприятии в образе хиппи, а Касаткина примерила костюм героини комиксов "Чудо-женщина".

Перемены в турнире

Изначально финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг должен был пройти в Будапеште, но в мае город отказался от проведения соревнований из-за сложной эпидемиологической обстановки. В результате соревнования перенесли в Прагу. Турнир ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.

При этом сама Кинг будет присутствовать в Праге на матчах. По ее словам, она была польщена, когда узнала, что турнир будет носить ее имя. Теперь она думает над тем, какой шаг сделать дальше.

"Это привилегия для меня, - приводит официальный сайт турнира комментарий Кинг. - Я ломала голову, как мы можем использовать этот турнир? Как мы можем использовать это для молодежи? Как мы можем помочь странам, которые нуждаются в поддержке? Все вокруг меня знают, что я не буду сидеть просто так. Мы можем сделать это важным событием, чтобы дети по-настоящему увлеклись теннисом, хотели стать лучше. Это все, что я хочу".

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда она уступила сборной Чехии (2:3), а в составе команды выступала Мария Шарапова, победившая в обеих своих играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России не сможет играть в Праге под национальным флагом. Россиянки будут выступать как команда Федерации тенниса России.