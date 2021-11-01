Валиева представила на Гран-при в Канаде новый показательный номер "Аватар"

ТАСС, 1 ноября. Победительница канадского этапа серии Гран-при по фигурному катанию Камила Валиева представила на гала-представлении по окончании турнира свой новый показательный номер на музыку из кинофильма "Аватар".

Валиева одержала победу на дебютном этапе Гран-при в Канаде. Россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Серебряный призер этапа Елизавета Туктамышева выступила под композицию Sparkling diamond из фильма Moulin rouge. Бронзовый призер соревнований в Канаде Алена Косторная представила программу под песню Eyes on fire группы Blue Foundation и Supermassive Black Hole в исполнении Muse.

Третий этап серии стартует в пятницу 5 ноября в итальянском Турине.