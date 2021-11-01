{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Валиева представила на Гран-при в Канаде новый показательный номер "Аватар"

Ранее россиянка одержала победу на соревнованиях, установив два мировых рекорда
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Победительница канадского этапа серии Гран-при по фигурному катанию Камила Валиева представила на гала-представлении по окончании турнира свой новый показательный номер на музыку из кинофильма "Аватар".

На эту тему
Убойное "Болеро". Валиева выиграла свой первый этап Гран-при с двумя мировыми рекордами
Убойное "Болеро".

Валиева одержала победу на дебютном этапе Гран-при в Канаде. Россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Серебряный призер этапа Елизавета Туктамышева выступила под композицию Sparkling diamond из фильма Moulin rouge. Бронзовый призер соревнований в Канаде Алена Косторная представила программу под песню Eyes on fire группы Blue Foundation и Supermassive Black Hole в исполнении Muse.

Третий этап серии стартует в пятницу 5 ноября в итальянском Турине.

Теги
Фигурное катание
Футбол в Италии
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Стефано Пиоли
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу
Читать полностью