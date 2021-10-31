Убойное "Болеро". Валиева выиграла свой первый этап Гран-при с двумя мировыми рекордами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева завершила свое первое в карьере выступление на взрослом этапе серии Гран-при в Канаде сразу с двумя мировыми рекордами и стала безоговорочной победительницей турнира. В Канаде 15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.

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Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой, на международном турнире Finlandia Trophy три недели назад она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме программ. В Ванкувере Валиева была единственной из спортсменок, кто включил в свою программу четверные прыжки. В начале проката под "Болеро" она безукоризненно выполнила четверной сальхов, получив за него надбавку в 3,5 балла, чуть ошиблась на тройном акселе, но затем выполнила каскад из четверного и тройного тулупов, за который судьи приплюсовали ей еще три с лишним балла. За вращения и дорожки шагов спортсменка получила самый высокий четвертый уровень. После выступления чемпионка мира среди юниоров победно вскинула руки вверх, не скрывая ликования. В день произвольных прокатов лишь один спортсмен превзошел Валиеву по баллам за технику - трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр американец Натан Чен. У Валиевой - 106,15, у Чена - 107,68. Комментируя свой результат, Валиева отметила, что была счастлива выполнить задачу: "Были небольшие помарки, но очень небольшие, я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи". При этом спортсменка отметила, что пока не планирует усложнять свои задачи, она намерена совершенствовать тот набор элементов, что продемонстрировала в Канаде. Очередная победа российских одиночниц Второе и третье место в женском турнире также заняли россиянки - серебряную медаль этапа завоевала Елизавета Туктамышева - 232,88 (81,24+151,64) балла, третьей стала Алена Косторная с 214,54 баллами (75,58 +138,96). В таком же порядке призеры канадского этапа завершили выступление на международном турнире в Финляндии.

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Туктамышева от души наслаждалась своей новой произвольной программой под арабские мотивы, уверенно начав прокат с каскада из тройного акселя с тройным тулупом, а затем закрепила успех еще одним трикселем. Комбинация вращений, дорожки шагов были ей выполнены на четвертый уровень. После проката спортсменка призналась, что совершенно очарована своей новой программой. По мнению Туктамышевой, ее арабский танец - это попадание в точку, что особенно важно в олимпийский сезон. Для Косторной, вернувшейся в предыдущем сезоне из команды Плющенко в школу Этери Тутберидзе, главным итогом турнира можно считать преодоление себя и исправление ошибок. Она наконец смогла справиться в произвольной программе с тройным акселем, пусть и с небольшим степаутом, в целом справилась с остальным прыжковым набором, допустив помарку на тройном лутце. "Я рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить вчерашние ошибки. Да, к этому добавились и другие, но в целом я очень довольна полученным результатом, - рассказала Косторная. - Что я накатала, то и получила". К турниру в Канаде фигуристка сменила обе программы и сейчас чувствует себя в них намного лучше. Браво, Семененко В турнире мужчин бронзу уверенно завоевал Евгений Семененко, ученик Татьяны Прокофьевой и Алексея Мишина. После короткой программы дебютант серии шел пятым, на четвертом месте располагался Макар Игнатов, Александр Самарин шел восьмым. В воскресенье Семененко исполнил три четверных прыжка и тройной аксель, и по результату в произвольной программе под музыку из фильма "Мастер и Маргарита" россиянин уступил только Чену. Семененко отлично справился с каскадом из четверного и двойного тулупов, чуть коснулся рукой льда при приземлении с четверного сальхова, но справился с четверным тулупом и тройным риттбергером, заслужив с трибун крики "браво". Игнатов, остановившийся в итоге в шаге от пьедестала, признался после проката, что падением с четверного риттбергера в начале программы удивил сам себя. С самого прилета в Канаду он ни разу не допускал падения с этого прыжка, однако случилось это в самый ответственный момент. Вне всяких сомнений, спортсмен и его тренер Евгений Рукавицын разберутся в произошедшем, тем более что цели и задачи на сезон им понятны. "У нас есть план, и мы ему следуем", - пошутил Игнатов после выступления.

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Самарин после произвольной программы сохранил итоговое восьмое место, прокат в целом не удался, хотя фигурист в начале выступления справился с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа. За вторым четверным лутцем последовал степаут, ошибки на приземлении с тройного акселя и тройного сальхова, падение с тройного акселя. Справится ли спортсмен с последствиями непростого сезона-2020/21, покажет время, но до декабрьского чемпионата России, который станет этапом отбора на Игры в Пекине, остается все меньше и меньше. Победителем канадского этапа Гран-при предсказуемо стал Чен, исполнивший в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота плюс тройной аксель. Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун, в произвольной программе на музыку из "Списка Шиндлера" ему не удалась попытка четверного сальхова, однако за компоненты спортсмен заработал почти 90 баллов. Чен по сумме двух программ получил 307,18 (106,72+200,46) балла, Браун - 259,55 (94,00+165,55), результат Семененко составил 256,01 (87,71+168,30) балаа, Игнатова - 244,17 (89,79+154,38), Самарина - 224,20 (78,55+145,65). Веселье и цирк Победителями этапа в Ванкувере в турнире спортивных пар стали китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун (224,05), россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вторые с результатом 193,08 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые получили в сумме 189,90 балла.

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