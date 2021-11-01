"Матч ТВ" покажет одну игру сборной России в группе, если она выйдет на чемпионат мира

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Телеканал "Матч ТВ" покажет матч открытия чемпионата мира по футболу, один из полуфиналов и одну игру сборной России в группе, если она туда выйдет. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

"У нас ("Матч", Первый канал и ВГТРК) будет равнозначное деление. Такого, что чемпионат мира закончится для нас на стадии 1/8 финала, больше не будет, - сказал Тащин. - У нас будет матч открытия, один из полуфиналов и один матч сборной России в группе, если она туда выйдет. Мы надеемся, это произойдет".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Заключительные матчи в отборочной группе сборная России проведет против сборных Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).