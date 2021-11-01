Теннисист Медведев рассказал о дружбе с Джоковичем

В четверг Медведев и Джокович провели совместную тренировку в Париже, где 30 октября стартовал турнир серии "Мастерс".

"С тех пор, как я вошел в первую десятку мирового рейтинга, я не тренировался с ним, я не знал, чего ожидать. И это была отличная тренировка, мы играли два часа, один сет, затем говорили 15-20 минут. Мне нравится разговаривать с ним, я думаю, я могу сказать, что он мой друг. На самом деле, это редкость, когда первые два номера мирового рейтинга тренируются вместе", - отметил Медведев.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Джоковичу 34 года. Он является победителем 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю он делит первое место со швейцарцем Роджером Федерером и с испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, общий призовой фонд составляет более €3 млн. В прошлом году победителем стал Медведев.